Il film di Firewatch torna in produzione

Dopo un primo accordo di qualche anno fa che non è purtroppo andato a buon fine, il film di Firewatch può ora contare su una nuova casa di produzione che ha rimesso in cantiere l’adattamento cinematografico del videogioco sviluppato da Campo Santo.

Stando a quanto segnalato sulle colonne dell’Hollywood Reporter, i diritti dell’adattamento sono ora passati nelle mani di Snoot Entertainment, la compagnia che ha prodotto i recenti Blindspotting e Little Monsters. Tra i producer figurano anche Sean Vanaman e Jake Rodkin, rispettivamente director e designer di Firewatch.

Difficile a questo punto sapere quando i lavori partiranno in via effettiva, ma fa comunque piacere sapere che il progetto sia tornato di nuovo in carreggiata.

