Shadowlands: la serie animata di WoW in anteprima alla Gamescom

Blizzard Entertainment ha annunciato che la prima parte di Shadowlands, la nuova serie animata di World of Warcraft, verrà trasmessa in anteprima in occasione della Gamescom.

Mentre i giocatori di World of Warcraft si preparano al loro viaggio nelle Terretetre, la serie animata divisa in quattro parti chiamata Aldilà offrirà loro uno sguardo sulle Congreghe che dominano le zone dell’espansione.

Il primo assaggio di questa serie verrà dunque pubblicato alle 20:00 di giovedì 27 agosto, nella giornata di apertura della manifestazione digitale.