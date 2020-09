The Mandalorian: svelata la data di lancio della seconda stagione

Ci siamo: la seconda stagione di The Mandalorian sta per partire. La compagnia di Topolino ha annunciato la data di lancio dei nuovi episodi della serie TV ambientata nell’universo narrativo di Star Wars.

Le avventure del cacciatore di taglie mandaloriano riprenderanno a partire dal prossimo 30 ottobre, quando i nuovi episodi verranno trasmessi sulla piattaforma di streaming Disney+. Le riprese della seconda stagione si sono concluse appena prima l’inizio della pandemia di Covid-19, mentre tutto il processo di post-produzione è stato svolto da remoto durante il lockdown: è per questo che ora possiamo finalmente vedere il prosieguo di The Mandalorian.

In questa seconda sagione ritornerà ovviamente Pedro Pascal nei panni del protagonista, a cui si aggiungeranno Rosario Dawson in quelli di Ashoka Tano, e Temuera Morrison che darà nuova vita all’iconico Boba Fett.

Condividi con gli amici Inviare