Il Tribeca Film Festival si apre ufficialmente ai videogiochi

Il Tribeca Film Festival avrà per la prima volta una sezione dedicata ai videogiochi nel corso dell’edizione del prossimo anno.

Gli organizzatori della kermesse hanno infatti annunciato l’apertura ufficiale al medium videoludico invitando i creatori di videogiochi a sottoporre le loro opere, le quali potrebbero essere selezionate per i Tribeca Games Awards.

Le opere verranno valutate da un comitato che conta al suo interno personalità provenienti dal mondo dello spettacolo e dell’industria dei videogiochi. Il consiglio è formato dalla regista Nia DaCosta, dall’attore e regista Jon Favreau, dal co-fondatore di Electronic Arts Bing Gordon, dal giornalista Geoff Keighley, dall’autore di videogiochi Hideo Kojima, dal creative director di Remedy Entertainment Sam Lake, e infine dalla boss di Halo Transmedia & Entertainment Kiki Wolfkill.

Il Tribeca Film Festival si terrà nel giugno del 2021, in quell’occasione verranno annunciati anche i vincitori dei Tribeca Games Awards.

