Resident Evil: ecco il cast del reboot cinematografico

In queste ore sono stati rivelati i membri del cast del prossimo reboot cinematografico di Resident Evil prodotto da Constantin Film e diretto da Johannes Roberts, che si occuperà anche della sceneggiatura.

Come riportato da Deadline, i ruoli principali sono stati affidati a Robbie Amell (Upload) che sarà Chris Redfield, Kaya Scodelario (Maze Runner) vestirà i panni di Claire Redfield, Hannah John-Warren (Killjoys) quelli di Jill Valentine, Avan Jogia (Zombieland: Doppio Colpo) sarà Leon S. Kennedy, Tom Hopper (The Umbrella Academy) interpreterà Albert Wesker, e infine Neal McDonough (Yellowstone) sarà William Birkin.

Secondo le prime indiscrezioni, il film dovrebbe seguire più o meno fedelmente le vicende della saga targata Capcom essendo ambientato nel 1998 durante l’incidente di Raccoon City.

Concludiamo precisando che questo nuovo adattamento cinematografico non avrà nulla da spartire con la serie TV prodotta da Netflix.

