Sonic the Hedgehog 2: le riprese del film partiranno a marzo

Dopo il grande successo al botteghino del primo film, e la fortuna di essere uscito appena prima dello scoppio della pandemia, le riprese di Sonic the Hedgehog 2 sono state calendarizzate.

Tutto è pronto affinché la produzione parta ufficialmente, con le riprese programmate a marzo del prossimo anno. I lavori dureranno per circa due mesi, con l’arrivo nelle sale cinematografiche previste per la prima metà del 2022, sebbene manchi ancora una data definitiva.

Squadra che vince non si cambia, ed è per questo che dietro la cinepresa ritroveremo nuovamente il regista Jeff Fowler, affiancato dai producer Neal H. Moritz e Nan Morales.

Top secret la sceneggiatura, anche se è molto probabile che questa volta il celebre porcospino blu venga affiancato dall’amico Tails.

