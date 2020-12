Wonder Woman 1984: ecco il nuovo trailer della CCXP

Warner Bros. ha confezionato un nuovo trailer di Wonder Woman 1984 in occasione della CCXP, la Comic Con Experience che si è tenuta lo scorso weekend in formato digitale.

Wonder Woman 1984, diretto nuovamente da Patty Jenkins, vede Gal Gadot vestire ancora una volta i panni della celebre eroina dei fumetti DC, con Chris Pine in quelli di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di Cheetah, Pedro Pascal di Max Lord, mentre Robin Wright torna a interpretare Antiope.

La pellicola sarà nelle sale cinematografiche statunitensi dal 25 dicembre, ma in USA sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma HBO Max senza costi aggiuntivi per gli abbonati. In Italia, invece, la proiezione in sala dovrebbe avvenire dal 28 gennaio prossimo, ammesso che i cinema potranno riaprire per quella data.