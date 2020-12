Sony Pictures lavora a dieci film e serie TV basati su franchise PlayStation

Non c’è solo il film di Uncharted e la serie TV di The Last of Us nel futuro di Sony Pictures, la divisione impegnata nelle produzioni per il piccolo e il grande schermo sta lavorando a un totale di dieci opere ispirate ai franchise PlayStation.

A darne conferma ci ha pensato Tony Vinciquerra: in una recente intervista, il presidente e CEO di Sony Pictures ha spiegato che la compagnia giapponese ha messo in piedi un programma volto a far collaborare più spesso le sue divisioni, per questo in futuro sarà molto più facile vedere i frutti di questa integrazione tra le diverse compagnie controllate da Sony.

In particolare, Vinciquerra ha fatto sapere che sono attualmente in lavorazione tre film e sette serie TV basate sui franchise PlayStation più famosi. Alle due opere citate in apertura, vanno dunque aggiunte le serie su Twisted Metal e Sly Cooper, entrambe annunciate tempo fa ma poi scomparse dai radar. Quali siano le altre proprietà intellettuali coinvolte nel progetto, però, non è dato sapere.

