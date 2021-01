Netflix potrebbe realizzare una serie TV ispirata a The Elder Scrolls

Negli ultimi anni sono state diverse le serie TV in salsa videoludica prodotte da Netflix; uno dei franchise adocchiati dal colosso dello streaming per un prossimo adattamento potrebbe essere quello di The Elder Scrolls.

Secondo quanto riportato sulle colonne di GameRant, infatti, Netflix avrebbe adocchiato la saga targata Bethesda per una futura serie televisiva, sebbene pare che non sia ancora stato trovato un accordo tra le due compagnie.

Da notare che non si tratterebbe del primo adattamento di un franchise Bethesda: vi ricordiamo che Amazon ha già confermato la scorsa estate di essere al lavoro su una serie TV ispirata a Fallout realizzata dagli autori di Westworld.

