Il film di Uncharted è stato rinviato ai primi mesi del 2022

Sembra che, a differenza di quanto da noi auspicato qualche tempo fa, non tutto sia andato secondo i piani. Il film di Uncharted, che vede Tom Holland nel ruolo di Nathan Drake, è stato infatti spostato dal luglio 2021 all’11 febbraio 2022. Curiosamente, la data di lancio originale del film era prevista per l’ottobre 2021, per poi essere anticipata di qualche mese da parte di Sony. Non sono noti i motivi per questa sua nuova posticipazione, anche se non è improbabile che la persistenza della pandemia di coronavirus sia stato uno dei motivi dominanti. Oltre agli ovvi rallentamenti alla produzione causati dalla restrizione, infatti, va tenuta anche presente la volontà di evitare sovrapposizioni con altri importanti film in uscita.

