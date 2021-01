Godzilla vs. Kong: ecco il trailer ufficiale italiano

Warner Bros ha rilasciato il trailer italiano di Godzilla vs. Kong, un film con un titolo che è tutto un programma: come si fa a non essere emozionati all’idea di vedere questi due titani riempirsi di ceffoni? Continuando il filone narrativo di Godzilla, Kong: Skull Island e Godzilla II – King of the Monsters, sembra che il gorillone sia l’unico in grado di fermare la distruttiva furia di Godzilla, scatenata da forze misteriose. Lo scontro fra i due sarà un passo importante nella scoperta dei misteri che giacciono nel profondo della Terra.

Godzilla Vs. Kong è interpretato, fra gli altri, da Alexander Skarsgård (“Big Little Lies”, “La tamburina”), Millie Bobby Brown (“Stranger Things”), Rebecca Hall (“Christine”, “La genesi di Wonder Woman”) e Brian Tyree Henry (“Joker”, “Spider-Man: Un nuovo universo”). La regia è opera di Wingard (“The Guest”, “You’re Next”) e basata della sceneggiatura di Eric Pearson (“Thor: Ragnarok”) e Max Borenstein (“Godzilla II: King of the Monsters”, “Kong: Skull Island”). Il film uscirà nei cinema nel corso del 2021.