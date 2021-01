Il sequel del film di Tomb Raider trova regista e sceneggiatrice

I lavori sul sequel di Tomb Raider, film con Alicia Vikander ispirato alle avventure di Lara Croft, possono cominciare ufficialmente ora che la pellicola ha trovato regista e sceneggiatrice, che incidentalmente coincidono con la stessa persona.

Come riportato da Deadline, a scrivere e a dirigere il film troveremo Misha Green, la creatrice della serie TV Lovecraft Country prodotta da HBO. La Green sarà al suo debutto alla regia di un lungometraggio, laddove in passato ha diretto solamente episodi di serie televisive. Per il momento sappiamo che il sequel di Tomb Raider verrà prodotto da Graham King di GK Films ed Elizabeth Cantillon di The Cantillon Company, mentre Alicia Vikander riprenderà il ruolo della protagonista e novella avventuriera Lara Croft.

