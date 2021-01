Tomb Raider sarà il soggetto di una serie animata targata Netflix

Netflix ha annunciato di essere al lavoro su una serie animata dedicata a Tomb Raider realizzata in collaborazione con la casa di produzione Legendary.

Non si conoscono ancora molti dettagli, ma il colosso dello streaming ha fatto sapere che le vicende di questa nuova serie televisive seguiranno gli eventi dell’ultima trilogia videoludica firmata da Crystal Dynamics ed Eidos Montreal. Ciò significa che la trama sarà sì inedita, ma sarà in ogni caso posizionata temporalmente dopo i fatti del recente Shadow of the Tomb Raider.

Restiamo quindi in attesa di saperne di più.

