Wonder Woman 1984 in uscita in Italia dalla prossima settimana

La divisione italiana di Warner Bros. Entertainment ha annunciato che presto Wonder Woman 1984 verrà reso disponibile anche in Italia in esclusiva digitale.

La pellicola diretta da Patty Jenkins con Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal e Kristen Wiig arriverà nel Bel Paese a partire dal 12 febbraio. Wonder Woman 1984 sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple TV, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

Per l’occasione è stato pubblicato il trailer con doppiaggio in italiano che trovate qui in alto.