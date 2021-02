The Falcon and the Winter Soldier: ecco il trailer ufficiale in italiano

In occasione del Super Bowl, l’evento sportivo americano per antonomasia, è stato mostrato il primo trailer ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier, ora disponibile anche in italiano.

La serie TV con Anthony Mackie e Sebastian Stan debutterà su Disney+ a partire dal 19 marzo narrando le avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes, rispettivamente Falcon e Winter Soldier. Prevedibilmente, questo primo filmato si focalizza principalmente sulle scene di azione, ma ci permette anche di notare la presenza di altri personaggi del Marvel Cinematic Universe, tra cui il cattivone Helmut Zemo e l’agente Sharon Carter.