Se andate matti per l’universo cinematografico DC, è in arrivo un’offerta che sicuramente stuzzicherà il vostro interesse. Sono infatti state annunciate le edizioni speciali e limitate Comic Art Steelbook di Shazam! e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), che oltre a presentare tutta la qualità della risoluzione 4K UHD saranno anche impreziosite da immagini di copertina disegnate da Joëlle Jones (famosa per il suo lavoro su Supergirl, Batman e Catgirl) e Jim Lee (vera e propria leggenda dei fumetti).

Entrambe le edizioni speciali saranno disponibili a partire dall’11 febbraio. Warner Bros. Interactive ha anche reso noto che a partire dallo stesso giorno saranno disponibili anche la sesta stagione di The Flash (in DVD e Blu-Ray) e la terza stagione di Young Sheldon (in DVD), il prequel dell’acclamata serie The Big Bang Theory. Entrambe le collezioni includeranno contenuti speciali, scene eliminate, blooper e commenti della produzione.