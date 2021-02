The Last of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey protagonisti della serie TV

La serie TV di The Last of Us prodotta da HBO ha trovato i suoi attori protagonisti: si tratta di Pedro Pascal e di Bella Ramsey. Stando a quanto segnalato dall’Hollywood Reporter, i due attori interpreteranno rispettivamente Joel e la piccola Ellie.

Entrambi hanno già lavorato alla medesima produzione di HBO. Stiamo parlando de Il Trono di Spade (o Game of Thrones, che dir si voglia) vestendo i panni dell’agile e sfacciato Oberyn Martell e dell’intrepida Lyanna Mormont. Di recente, però, Pedro Pascal è diventato ulteriormente celebre per il suo ruolo da protagonista in The Mandalorian, la serie ambientata nell’universo di Star Wars in onda su Disney+.

I lavori sull’adattamento per la televisione di The Last of Us continuano, dunque, lasciando trasparire l’intenzione di procedere a passo sostenuto. Vi ricordiamo che la serie TV è co-sceneggiata da Craig Mazin, creatore di Chernobyl, e Neil Druckmann, co-presidente e direttore creativo di Naughty Dog.

Condividi con gli amici Inviare