Gina Carano non parteciperà ai prossimi progetti a tema Star Wars

Gina Carano, l’ex lottatrice di arti marziali miste e attrice che ha interpretato Cara Dune in The Mandalorian, non parteciperà alle prossime stagioni della serie o ad altri progetti a tema Star Wars.

Stando a quanto riportato sulle colonne di Polygon, Gina Carano sarebbe stata licenziata da LucasFilm in seguito alle sue ultime esternazioni considerate transfobiche e antisemitiche. Un portavoce della compagnia ha difatti confermato che l’attrice non sarà inclusa in altre produzioni di Star Wars nel prossimo futuro, condannando al contempo le dichiarazioni della Carano.

Da notare che non è la prima volta che l’attrice si è ritrovata nell’occhio del ciclone a causa delle sue posizioni politiche e sulla società, pertanto la sua figura è sempre stata piuttosto controversa.

Condividi con gli amici Inviare