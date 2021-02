Justice League: ecco il trailer ufficiale della Snyder Cut

Dopo giorni in cui sono stati diffusi solamente alcuni brevi teaser, Warner Bros. ha finalmente pubblicato il trailer ufficiale e completo della Snyder Cut di Justice League.

Questa nuova versione della pellicola arrivata nelle sale originariamente nel 2017 sarà disponibile sulla piattaforma HBO Max dal 18 marzo. Purtroppo il servizio di streaming non è attualmente disponibile in Italia, pertanto non sappiamo se, quando e come la Snyder Cut di Justice League sarà visionabile nel nostro Bel Paese. Restiamo dunque in attesa di saperne di più.