Disney+: la quarta stagione di Boris fra le produzioni Star in arrivo

Disney ha tenuto un evento di presentazione digitale dedica a Star, nuovo brand di intrattenimento che a partire dal 23 febbraio entrerà a far parte dell’offerta Disney+. L’appuntamento è stato l’occasione anche per presentare una serie di produzioni originali Star europee: una carrellata di progetti girati e ambientati in Francia, Paesi Bassi e ovviamente anche in Italia. Dieci progetti che rappresentano il primo passo di Disney per quanto riguarda le produzioni europee nel suo catalogo, che arriveranno a ben 50 per il 2024.

Per quanto riguarda il nostro Bel Paese, tre sono le serie originali Star in via di produzione: Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek (8 puntate da 50 minuti), romantic drama basato sul film campione d’incassi; The Good Mothers di Stephen Butchard (6 puntate da 60 minuti), che racconta la ‘ndrangheta dal punto di vista delle donne; e, ultima ma tutt’altro che ultima, la quarta stagione di Boris.

Dopo tre stagione e un film, l’amata serie comedy torna a farsi vedere. Ambientata inizialmente nel backstage della serie tv a basso budget “Gli Occhi del Cuore”, la quarta stagione di Boris vede la troupe riunirsi su un nuovo set televisivo. Nel frattempo, però, le cose sono cambiate: ora a dettar legge sono i social, gli influencer e le piattaforme di streaming. Come si adattarenno i nostri eroi a questa nuova era della comunicazione? La serie sarà divisa in 6 episodi da 30 minuti, scritti da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, autori delle stagioni originali.

L’evento di presentazione digitale ha visto anche il lancio di nuovi trailer per le serie Star Original che saranno disponibili a partire dal 23 febbraio, con il lancio del brand. Li potete trovare di seguito: