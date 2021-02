DOTA: annunciata una serie animata prodotta da Netflix

Si intitola DOTA: Dragon’s Blood la nuova serie TV animata prodotta da Netflix ispirata al celebre battle arena sviluppato da Valve.

Realizzata da Studio Mir, la compagnia che ha lavorato in passato a The Legend of Korra e Voltron: Legendary Defender, la serie seguirà le vicende di uno degli oltre cento personaggi del videogioco: Davion, il rinomato Dragon Knight impegnato a estirpare il male dal mondo.

DOTA: Dragon’s Blood sarà suddiviso in otto episodi che verranno trasmessi in streaming su Netflix già dal prossimo 25 marzo.