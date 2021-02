Henry Cavill stuzzica i fan di Mass Effect, film o serie TV in vista?

Henry Cavill, l’attore noto al grande pubblico soprattutto per aver vestito i panni di Superman e di Geralt di Rivia nella serie di The Witcher, ha pubblicato un post misterioso sul suo profilo Instagram che potrebbe in qualche modo essere riconducibile alla saga di Mass Effect.

Cavill fa sapere di essere al lavoro su un progetto misterioso mentre mostra quello che potrebbe essere un copione. Sebbene il testo nell’immagine originale sia piuttosto sfocato, i potenti mezzi tecnologici impiegati dalla redazione di Gamepressure hanno fatto sì che si potessero leggere alcune parole quali “Cerberus”, “Reaper”, “Geth” e “Tali’Zorah”. A questo punto gli appassionati di Mass Effect avranno sicuramente riconosciuto questi termini, pertanto non è difficile ipotizzare che Henry Cavill sia al lavoro su un adattamento per il piccolo o grande schermo della saga action RPG targata BioWare.

Che sia arrivato il momento di gustare un film o una serie TV sul comandante Shepard e i suoi compagni di avventure? Solo il tempo potrà dircelo.

Condividi con gli amici Inviare