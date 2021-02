Tom & Jerry arriva in Italia in esclusiva digitale

Warner Bros. ha annunciato che Tom & Jerry, il film diretto da Tim Story, arriverà in Italia dal 18 marzo in esclusiva digitale. La pellicola sarà acquistabile o disponibile per il noleggio su tutte le principali piattaforme digitali. Al film parteciperanno anche Paolo Bonolis e Luca Laurenti con un piccolo cameo.

La pellicola, che miscela animazione e live action, narra di una delle rivalità più amate della storia che si riaccende quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”, costringendo il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui.

Tom & Jerry è interpretato da Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost, Rob Delaney, Pallavi Sharda, Jordan Bolger, Patsy Ferran , Nicky Jam, Bobby Cannavale, Lil Rel Howery, e Ken Jeong.

