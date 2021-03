Terminator: Netflix al lavoro su una serie animata

Dopo ben sei film e una serie TV, il franchise di Terminator diventerà per la prima volta il soggetto di una serie animata targata Netflix.

Il colosso dello streaming ha infatti annunciato che produrrà un adattamento animato per il piccolo schermo della celebre saga cinematografica guidato da Mattsom Tomlin, il quale rivestirà sia il ruolo di showrunner che di produttore esecutivo. Tomlin spiega che la prossima serie animata tenterà di approcciare la saga di Terminator in maniera atipica, provando a sovvertire le aspettative dei fan.

L’adattamento sarà curato dallo studio di animazione giapponese Production I.G, noto soprattutto per aver dato i natali al film di Ghost in the Shell e al relativo anime Stand Alone Complex.

