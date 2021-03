Borderlands: il pugile Florian Munteanu sarà Krieg nel prossimo film

Mentre ci avviciniamo all’inizio delle riprese del film di Borderlands, la produzione della pellicola ha fatto sapere di aver ingaggiato il pugile e attore tedesco Florian Monteanu per il ruolo di Krieg.

Monteanu, noto principalmente per il ruolo di Viktor Drago in Creed II, interpreterà il tormentato psycho incaricato di proteggere Tiny Tina (Ariana Greenblatt). Il pugile teutonico si unisce così a un ricco cast che può già contare sulla presenza di Kate Blanchett nel ruolo di Lilith e Jamie Lee Curtis in quello della dottoressa Tannis, mentre Kevin Hart sarà Roland e Jack Black presterà la voce a Claptrap.

Le riprese del film partiranno presto in quel di Budapest, mentre non sappiamo ancora quando sarà possibile vedere Borderlands sul grande schermo.

