Resident Evil: Infinite Darkness, rivelati i primi dettagli sulla trama

Dopo un realtivo silenzio seguito all’annuncio dell’adattamento Resident Evil: Infinite Darkness, nelle ultime ore Netflix ha deciso di alzare il velo su alcuni dettagli. Ancora niente data di lancio, purtroppo; ma oltre al poster della serie sono stati rivelati anche gli attori che interpreteranno i due protagonisti. Mantenendo intatto il casting adottato per Resident Evil 2 Remake, Nick Apostolides si calerà nei panni digitali Leon Kennedy, mentre Stephanie Panisello intrrpreterà Claire Redfield.

In aggiunta, Capcom ha rivelato quella che sarà la sinossi di Resident Evil: Infinite Darkness.

Nel 2006, la Casa Bianca, simbolo degli Stati Uniti, è stata hackerata. Tracce di accessi non autorizzati sono state trovate in file top-secret sotto giuridizione presidenziale. Gli agenti radunatisi per investigare, fra cui figura Leon S. Kennedy, incontrano zombie non identificati nel corso dell’improvviso blackout alla Casa Bianca, e li neutralizzano assieme alla SWAT. Nel frattempo, la dipendente di Terrasave Claire Redfield, attualmente all’estero per aiutare rifugiiati, si trova di fronte lo strano disegno di un ragazzo con afasia. Il disegno sembra ritrarre una persona infetta, e spinge Claire a dare il via ad una sua investigazione,

Il giorno dopo, Claire visita la Casa bianca per richiedere la costruzione di un edificio di primo soccorso. Lì incontra nuovamente Leon, al quale mostra il disegno del ragazzo. Leon si rende conto di una connessione fra l’incidente alla Casa Bianca e lo strano disegno, ma si rifiuta di spiegare la cosa a Claire. Ben presto, le conseguenze dei due incidenti scuoteranno la nazione alle sue fondamenta.

Prima di chiudere, ricordiamo che la storia di Resident Evil: Infinite Darkness farà parte del canon dei giochi.