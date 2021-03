The Falcon and The Winter Soldier, ecco il secondo e ultimo trailer

Ora che WandaVision si è conclusa (qui la nostra recensione), sul servizio di streaming Disney+ sta per partire la seconda serie TV targata Marvel: stiamo ovviamente parlando di The Falcon and The Winter Soldier, che ora si mostra in un nuovo trailer.











La serie seguirà Sam Wilson, conosciuto anche con l’appellativo di Falcon, che dovrà imparare a gestire e sfruttare l’eredità lasciatagli da Capitan America al termine di Avengers: Endgame, e Bucky Barnes, il Soldato d’Inverno, ora ufficialmete tra i buoni. Nella serie compariranno anche l’agente Sharon Carter e Helmut Zemo, il cattivone che ha orchestrato gli eventi di Civil War.

Vi ricordiamo che The Falcon and The Winter Soldier farà capolino su Disney+ con un episodio a settimana a partire da venerdì 19 marzo.