Ghost of Tsushima diventerà il soggetto di un film, è ufficiale

È ufficiale: Sony Pictures produrrà un film ispirato a Ghost of Tsushima, l’action open world sviluppato da Sucker Punch in esclusiva per PlayStation 4.

La compagnia ha reso noto tramite un articolo pubblicato sul blog ufficiale PlayStation che l’adattamento cinematografico sarà curato da Chad Stahelski, acclamatissimo regista della saga di John Wick. Nate Fox, game director di Ghost of Tsushima, giustifica la scelta di Stahelski affermando che un uomo della sua esperienza è in grado di riproporre sul grande schermo con grande maestria i combattimenti all’arma bianca che vedono Jin protagonista, scontri al contempo brutali ed eleganti.

Naturalmente i lavori sul film di Ghost of Tsushima sono appena iniziati, dunque ci vorrà di sicuro un bel po’ prima che possa fare capolino nelle sale cinematografiche.

