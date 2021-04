Borderlands: trapelata la sinossi del film diretto da Eli Roth

Nelle scorse ore è trapelata la sinossi del film di Borderlands, l’adattamento cinematografico firmato da Eli Roth dell’omonima saga videoludica sivluppata da Gearbox Software.

Stando a quanto riportato sulle colonne di ComicBook, la pellicola seguirà le vicende di Lilith (Cate Blanchett) che ritorna su Pandora per andare alla ricerca della figlia scomparsa di Deukalian Atlas, a capo della famigerata Atlas Corporation. A tal scopo, Lilith forma un’alleanza con il mercenario Roland (Kevin Hart), la folle Tiny Tina (Ariana Greenblatt) e la sua guardia del corpo Krieg (Florian Monteanu), nonché la dottoressa Tannis (Jamie Lee Curtis) e l’insopportabile robottino Claptrap (Jack Black). Insieme, questi improbabili eroi dovranno combattere mostri alieni e banditi per salvare e proteggere la giovane figlia di Atlas, che potrebbe nascondere un potere segreto in grado di cambiare le sorti dell’universo.

Non è finita qui perché Randy Pitchford è intervenuto su Twitter per annunciare che a interpretare Deukalian Atlas troveremo Edgar Ramirez, noto al grande pubblico per le miniserie Carlos e American Crime Story.

Condividi con gli amici Inviare