Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso! arriverà a inizio luglio

Pronti per tornare alla Monsters Inc.? Disney ha annunciato che Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! arriverà sul suo servizio di streaming Disney+ a partire dal 7 luglio; nuovi episodi saranno rilasciati ogni mercoledì. L'annuncio arriva accompagnato da un nuovo trailer, che presenta il protagonista Tylor Tuskmon, giovane mostro che si è laureato con il massimo dei voti alla Monsters University. Purtroppo, nel frattempo il mercato del lavoro è un po' cambiato…











Tylor Tuskmon si ritroverà a lavorare per il dipartimento di manutenzione Monsters, Inc. Facilities Team (MIFT) mentre si prepara per diventare un Jokester. Oltre a un nuovo cast di personaggi, la serie vedrà il ritorno degli iconici Mike Wazowski e James P. “Sulley” Sullivan, doppiati ancora una volta da Billy Crystal e John Goodman in lingua originale. Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! è stata sviluppata dal veterano dell’animazione Disney Bobs Gannaway (La casa di Topolino, Planes 2 – Missione antincendio), che è anche executive producer. Sean Lurie (Testa o cuore) è il produttore, mentre Kat Good (Big Hero 6 – La serie) e Steve Anderson (I Robinson – Una famiglia spaziale) sono i supervising directors. Il compianto Rob Gibbs (Monsters & Co.) ha inoltre diretto alcuni dei primi episodi della serie.