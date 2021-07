The Witcher: Nightmare of the Wolf uscirà ad agosto, ecco il trailer

In attesa di posare i nostri occhi sulla seconda stagione della serie TV di The Witcher, ecco che Netflix si appresta a pubblicare Nightmare of the Wolf, il film di animazione dedicato alle avventure di Vesemir.











Prodotto in collaborazione con Studio Mir, lo stesso responsabile del recente Dota: Dragon’s Blood, il film seguirà le vicende del mentore di Geralt di Rivia rivelando alcuni importanti dettagli sul passato di Vesemir.

The Witcher: Nightmare of the Wolf verrà pubblicato sulla piattaforma di streaming il prossimo 23 agosto, dunque sarà sicuramente un gustoso antipasto in attesa che Netflix renda disponibile la seconda parte della serie TV, prevista invece per metà dicembre.