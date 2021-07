Malignant: ecco il trailer del nuovo horror di James Wan

Warner Bros. ha pubblicato il trailer ufficiale italiano di Malignant, nuova opera di James Wan, già noto a tutti i fan dell’horror per il suo The Conjuring. Dopo una parentesi dedicata ai film d’azione (Fast and Furious 7, Aquaman) questo nuovo lungometraggio segna il suo ritorno alle origini. Nel film, la giovane Madison è paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi e il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono delle terrificanti realtà.











Malignant è interpretato da Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jacqueline McKenzie, Jake Abel, e Ingrid Bisu. Il film sarà disponibile nei cinema italiani a partire dal 2 settembre.