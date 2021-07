Injustice: Gods Among Us diventerà un film di animazione

Warner Bros. Home Entertainment e DC Comics hanno annunciato che Injustice: Gods Among Us, il picchiaduro di NetherRealm Studios, diventerà presto il soggetto di un film di animazione.

Lo veniamo a sapere grazie a una notizia pubblicata sulle colonne dell’Hollywood Reporter, dove leggiamo che la pellicola verrà diretta da Matt Peters, già regista di Justice League Dark, sulla base di una sceneggiatura scritta da Ernie Altbacker. Il cast di doppiatori originali includerà Justin Hartley nei panni di Superman, Anson Mount in quelli di Batman, Laura Bailey sarà Lois Lane, Gillian Jacobs rivestirà il ruolo di Harley Quinn, mentre Brandon Michael Hall sarà Cyborg.

La storia di Injustice: Gods Among Us riprenderà la trama del videogioco: sarà infatti ambientata in un universo narrativo in cui Joker induce con l’inganno Superman a uccidere Lois Lane, dando il via a una serie di eventi che portano l’Uomo d’Acciaio a sottomettere la Terra sotto il suo dominio. Spetterà a Batman e compagni provare a risolvere la drammatica situazione.

In chiusura segnaliamo che il film dovrebbe debuttare negli Stati Uniti nel corso del prossimo autunno.

