Dune: pubblicato il Main Trailer italiano dell'epopea di fantascienza

Warner Bros. ha pubblicato il Main Trailer di Dune, adattamento cinematografico dell’opera letteraria di Frank Herbert con Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049) alla regia. Il film vedrà le due famiglie degli Harkonnen e degli Atreides entrare in conflitto per il controllo del pianeta desertico Arrakis, unica fonte della preziosa Spezia. Per il giovane Paul Atreideis, in particolare, le vicende ritratte segneranno un momento fondamentale della sua vita.











Il cast vedrà la partecipazione di Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chen Chang, David Dastmalchian e Sharon Duncan-Brewster. Saranno inoltre presenti la candidata all’Oscar Charlotte Rampling, Jason Momoa Javier Bardem. Dune arriverà nelle sale italiane a partire dal 16 settembre 2021.