The Last of Us: Anna Torv sarà Tess nella serie TV targata HBO

Un altro volto noto del piccolo schermo si unisce al cast della serie TV tratta dal videogioco The Last of Us: si tratta di Anna Torv, l’attrice australiana nota principalmente per i suoi ruoli in Fringe, Secret City e Mindhunter. Stando a quanto riportato da Deadline, Anna Torv interpreterà Tess, una contrabbandiera che affianca il protagonista Joel nelle prime fasi del videogioco targato Naughty Dog.

L’attrice si unisce a un cast già abbastanza ricco che comprende Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Nico Parker (Sarah), Merle Dandridge (Marlene) e Gabriel Luna (Tommy).

Condividi con gli amici Inviare