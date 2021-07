Blade Runner: Black Lotus, ecco il primo trailer della serie animata

Nel corso del Comic-Con at Home che si è tenuto lo scorso weekend, Adult Swim e Crunchyroll hanno presentato il primo trailer ufficiale di Blade Runner: Black Lotus, serie animata ispirata alle pellicole di Ridley Scott e Denis Villeneuve, a loro volta legate al romanzo Il Cacciatore di Androidi di Philip K. Dick.











La serie di animazione sarà ambientata nel 2033, dunque si porrà al contempo come sequel della prima pellicola e prequel di Blade Runner 2049. Black Lotus avrà come protagonista Elle, una replicante braccata da numerosi cacciatori di taglie intenzionati a “ritirarla” dalla circolazione. Prodotta da Sola Digital Arts, la serie è diretta da Shinji Aramaki (Appleseed) e Kenji Kemiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex).

Blade Runner: Black Lotus debutterà in Nord America entro fine 2021, mentre ancora non si conosce se e quando sarà disponibile in Italia.