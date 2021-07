È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino in concorso a Venezia

In questi giorni sta avendo luogo la 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e fra i film italiani presenti non poteva certo mancare la produzione di uno dei registi nostrani più apprezzati. Stiamo ovviamente parlando di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza, Loro, The Young Pope), che segna il ritorno del poliedrico autore nella sua città natale. Ambientato negli anni Ottanta, il film segue le vicende del giovane Fabietto, nella cui vita si alternerà rapidamente la grande gioia dell’incontro con Maradona con il dramma di una tragedia inattesa; entrambi eventi che indicheranno la strada per il futuro del protagonista.

Prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, È stata la mano uscirà nei cinema e su Netflix nel corso del 2021.