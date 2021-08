Il Signore degli Anelli: ecco prima foto e data di uscita della serie Amazon

Amazon ha fatto sapere di aver terminato le riprese della prima stagione de Il Signore degli Anelli, la serie televisiva ispirata all’omonimo romanzo di J.R.R. Tolkien. Come la trilogia di film diretta da Peter Jackson, anche le riprese della serie TV sono avvenute in Nuova Zelanda sotto la supervisione della regista Charlotte Brändström e degli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay.

La produzione ha inoltre approfittato dell’occasione per diffondere la prima immagine ufficiale della serie (in calce all’articolo), che al momento è ancora sprovvista di un titolo definitivo. In più, il colosso dell’e-commerce ha fatto sapere che la serie de Il Signore degli Anelli debutterà su Amazon Prime il prossimo 2 settembre 2022, pertanto bisognerà attendere un bel po’ prima di visionare questa nuova versione televisiva della Terra di Mezzo.

