The Witcher: Nightmare of the Wolf, pubblicato il trailer ufficiale

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di The Witcher: Nightmare of the Wolf, serie animata che prenderà il via il 23 agosto sul servizio di streaming. Questa serie segue le avventure di Vesemir, dalla sua iniziazione come witcher ai suoi anni di gioventù, quando diviene un cacciatore di mostri affermato. Anche un witcher esperto, però, può trovarsi di fronte minacce mai viste prima.











The Witcher: Nightmare of the Wolf fa da prequel della serie in live-action, ed è dunque parte dello stesso canone narrativo. La presenza di Vesemir non è causale, dato che l’anziano mentore di Geralt sarà presente anche nella seconda stagione di The Witcher. La serie animata è stata creata da Studio Mir, già famoso per aver lavorato ad Avatar: The Last Airbender e, più di recente, a DOTA: Dragon’s Blood.