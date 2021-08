Star Wars: Visions, ecco il trailer ufficiale della raccolta di corti anime

Presentata circa un mese fa, la raccolta di corti in stile anime Star Wars: Visions si è da poco mostrata in azione con il suo trailer ufficiale (a questo link la versione in lingua inglese). Disponibile su Disney+ a partire dal 22 settembre, Visions raccoglie 9 storie prodotte da 7 studi di animazione giapponesi, ai quali è stata offerta la possibilità di raccontare una storia legata all’universo nello stile da loro preferito.











Gli studi che hanno preso parte a Star Wars: Visions sono Kamikaze Douga, Geno Studio, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Science Saru, e Production I.G.