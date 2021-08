Spider-Man No Way Home: ecco il primo teaser trailer in italiano

Dopo i leak delle scorse ore, il tanto atteso teaser trailer di Spider-Man No Way Home è stato pubblicato in via ufficiale da Sony Pictures e Marvel Studios.











La pellicola vede il ritorno di Tom Holland nei panni dell’Uomo Ragno e segue le vicende narrate alla fine di Far From Home, il precedente capitolo della serie. Ora Peter Parker deve unire le forze con Doctor Strange per provare a sventare una crisi nel multiverso causata proprio da un incantesimo lanciato da Strange. Nel teaser trailer vediamo anche il ritorno di alcuni personaggi provenienti da altri film di Spider-Man, come l’Otto Octavius interpretato da Alfred Molina in una delle pellicole dirette da Sam Raimi.

Spider-Man No Way Home sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 17 dicembre.