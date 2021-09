Shawn Mendes curerà la musica della serie TV di Life is Strange

Annunciata ormai cinque anni fa, la serie TV di Life is Strange è sparita dai radar per lungo tempo, ma a quanto pare ciò non ha significato un abbandono dei lavori. Come rivelato dall’Hollywood Reporter, nelle ultime ore al progetto si sono uniti il cantautore Shawn Mendes e il suo partner Andrew Gertler. I due si occuperanno del comparto musicale della serie TV, elemento tutt’altro che secondario anche all’interno dei giochi.

Ad unirsi ai lavori su Life is Strange, che ricordiamo sono ancora gestiti da Legendary Television e dj2 Entertainment, arriva anche l’etichetta Anonymous Productions, che negli ultimi anni si è distinta per aver prodotto show molto amati come True Detective, Mr. Robot e 13 Reasons Why.