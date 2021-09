Arcane: ecco il trailer ufficiale della serie animata di League of Legends

Dopo il teaser di qualche settimana fa, arriva finalmente anche il trailer ufficiale di Arcane, la serie animata ambientata nell’universo di League of Legends e prodotta da Netflix in collaborazione con Riot Games. Il video arriva accompagnato anche dalla data di uscita prevista della serie TV, che sarà disponibile sul servizio di streaming a partire dal 7 novembre alle 3 di notte, a poca distanza dalla finale del Campionato Mondiale di League of Legends.











Come già noto, Arcane si concentrerà prevalentemente sulla storia delle due sorelle Vi e Jinx, ma saranno gli unici volti noti che vedremo per le vie di Piltover e Zaun; ci saranno per esempio anche Caitlyin, Jayce, Viktor e Heimerdinger, e di molte di queste figure scopriremo il percorso che li ha condotti a diventare i campioni che abbiamo imparato a conoscere. La serie animata sarà pubblicata in tre atti: il primo, composto da tre episodi, arriverà come già detto nella notte del 7 novembre; i due successivi saranno disponibili rispettivamente il 13 e il 20 novembre, sempre su Netflix.