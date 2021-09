The Last of Us: diffusa la prima immagine della serie TV

In occasione del The Last of Us Day 2021 che si è concluso ieri, Neil Druckman di Naughty Dog ha diffuso la prima immagine ufficiale tratta dalla serie TV ispirata proprio al videogioco per PlayStation.

Lo scatto immortala Pedro Pascal e Bella Ramsay, rispettivamente interpreti di Joel ed Ellie, di spalle mentre osservano un aereo caduto nel bel mezzo del nulla. Sebbene i due personaggi si vedano solo di spalle, dalla foto possiamo intuire che gli autori della serie TV hanno infuso una certa cura nei particolari per far felici i fan del franchise: basti pensare che gli zaini e i vestiti indossati dai protagonisti sono incredibilmente simili a quelli dei personaggi del primo videogioco della saga. Speriamo di conoscere al più presto altri dettagli sulla serie TV, mentre vi ricordiamo che nell’adattamento di The Last of Us compariranno anche Anna Torv nei panni di Tess e Nico Parker in quelli della piccola Sarah, mentre l’attore che nel videogioco doppia Tommy, Jeffrey Pierce, sarà presente anch’egli nella serie, ma nei panni di un altro personaggio.

