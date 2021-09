The Witcher: Netflix ne annuncia la Stagione 3 e molto altro

Non c’è stato solo un nuovo trailer per la seconda stagione di The Witcher durante l’evento digitale TUDUM, Netflix ha anche annunciato la Stagione 3 della serie TV e altri progetti dedicati all’universo narrativo ideato da Andrzej Sapkowski.











Il colosso dello streaming ha intenzione di continuare a moltiplicare le sue produzioni dedicate a The Witcher mettendo in cantiere un nuovo film animato: si tratterà di un sequel di The Witcher: Nightmare of the Wolf, approdato su Netflix lo scorso agosto. Ma non è tutto perché la compagnia ha annunciato di essere al lavoro su una serie TV per bambini ambientata nel mondo dello strigo, tuttavia non sono stati diffusi ulteriori dettagli su questo progetto.

Per quanto riguarda la seconda stagione di The Witcher, dopo il grande successo di critica e pubblico della prima, questa verrà trasmessa da Netflix a partire dal 17 dicembre.