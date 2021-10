House Of The Dragon: pubblicato il primo teaser trailer della serie HBO

HBO ha di recente pubblicato il primo teaser trailer per House Of The Dragon, serie ambientata nello stesso universo del Trono di Spade, al quale funge da prequel. Ambientata 200 anni prima della serie TV andata in onda fra il 2011 e il 2019, questa produzione sarà incentrata sulla famiglia dei Targaryen e sulla guerra civile che l’ha scossa dall’interno, segnando l’inizio del suo declino. L’ispirazione per questa serie viene dal libro Fuoco e sangue di G.R.R. Martin, pubblicato nel 2018.











House Of The Dragon uscirà nel corso del 2022. Il cast di attori vedrà la partecipazione, fra gli altri, di Paddy Considine (re Viserys I Targaryen), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) e Matt Smith (Daemon Targaryen).