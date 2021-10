Resident Evil: Welcome To Raccoon City, ecco il trailer ufficiale

Se ne parla da un bel po’ e finalmente Resident Evil: Welcome To Raccoon City è realtà. Il film prodotto da Sony Pictures, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia e ispirato alla serie di videogiochi horror di Capcom si mostra con un primo trailer ad alto tasso di zombie sanguinolenti e altre cose orrorifiche. Sì, ci sono anche i cani. Credevate potessero mancare?











Resident Evil: Welcome to Raccoon City rappresenta un nuovo inizio per la saga cinematografica. Diretto da Johannes Roberts e con Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen e Robbie Amell, racconta infatti le prime fasi dell’epidemia zombie, con la misteriosa Umbrella Corporation che ha tramutato Raccoon City in una raccapricciante città fantasma. Toccherà a un gruppo di sopravvissuti scoprire la verità sulla Umbrella e, possibilmente, portare a casa la pelle.