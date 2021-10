Epic Games starebbe pensando di produrre un film di Fortnite

Secondo una voce di corridoio riportata da The Information, Epic Games sarebbe in procinto di far partire i lavori su un film di Fortnite.

La compagnia starebbe infatti pensando di espandersi in altri media legati all’intrattenimento: lo dimostra la recente assunzione di ben tre ex manager di LucasFilm, i quali pare siano direttamente coinvolti nel progetto cinematografico legato al celebre battle royale.

Dopo i numerosi cross-over con film e serie TV, ora Fortnite potrebbe finalmente fare il passo verso il grande schermo.

