Alcuni videogiochi di Raw Fury saranno adattati per film e serie TV

Raw Fury ha firmato un accordo con Dj2 Entertainment per la produzione di film e serie TV incentrati su tre videogiochi prodotti dal publisher indie.

La notizia rinbalza sulle pagine virtuali di GamesIndustry: qui leggiamo che i tre titoli adocchiati dalle due compagnie sono il recentissimo Sable di Shedworks, Night Call di Black Muffin, e Mosaic di Krillbite Studio. Raw Fury sta anche considerando di adattare altri videogiochi del suo catalogo, tra cui Call of the Sea, Dandara, The Signifier e Norco.

Non è la prima volta che Dj2 Entertainment lavora a delle produzioni basate su dei videogiochi: la compagnia ha difatti già partecipato ai lavori sul film di Sonic, mentre ha in cantiere una serie TV su Disco Elysium e un adattamento di My Friend Pedro.

