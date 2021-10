System Shock sarà il soggetto di una nuova serie TV in live action

Nightdive Studios ha confermato di essere al lavoro con la piattaforma di streaming Binge su una serie TV in live action ispirata a System Shock. L’adattamento per il piccolo schermo verrà prodotto dal regista Allan Ungar assieme a Stephen Kick e Larry Kuperman di Nightdive Studios.

“Ho sempre creduto che un adattamento in live action di System Shock sarebbe stato il mezzo perfetto per raccontare la straziante storia della Cittadella e della sua Intelligenza Artificiale impazzita,” ha dichiarato Stephen Kick. “Siamo impazienti di vedere all’opera il talentuoso team di Binge.”

La serie TV di System Shock non è l’unico progetto legato a questo franchise, a partire dal remake in lavorazione da diversi anni, fino ad arrivare a System Shock 3, il cui sviluppo sembra però essersi arenato.

